Полиция Лондона решила прекратить расследование против младшего сына королевы Великобритании Елизаветы II, принца Эндрю, по делу о сексуальном насилии.

В Скотленд-Ярде заявили, что полиция изучила всю информацию и ряд документов в рамках гражданского иска 38-летней Вирджинии Джуффре. Но несмотря на это, они не нашли оснований для начала расследования.

— В рамках заведенной процедуры сотрудники полиции изучили документы, относящиеся к гражданскому делу в США от августа 2021 года. Были сделаны выводы, и мы больше не собираемся предпринимать никаких действий — говорится в заявлении.

Напомним, что в августе 2021 американка Вирджиния Джуффре обвинила принца Эндрю в изнасиловании в подростковом возрасте.

Женщина подала иск в суд и отметила, что Эндрю трижды вступал с ней в сексуальный контакт: в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове в Карибском море.

Вирджиния требовала от 61-летнего принца компенсацию за физический и моральный ущерб. Однако сам представитель королевской семьи категорически отрицал любые сексуальные контакты и отношения с женщиной.

В связи с секс-скандалом Эндрю отстранили от выполнения монарших обязательств. А королевская семья запретила принцу появляться на публике.