Принц Гарри отказался приехать на юбилей отца, короля Великобритании Чарльза III, которому 14 ноября исполнится 75 лет.

Почему Гарри не приедет на юбилей Чарльза III

Как сообщает издание Daily Mail, причиной являются “напряженные отношения” между герцогом Сассекским и монархом. Если они общаются, то очень мало.

По данным источника, Чарльз III остался “разочарованным” после выхода скандальных мемуаров Гарри, в котором тот изобразил королеву Камиллу “злодейкой” и “опасной” женщиной.

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В книге Запасной он написал: У меня сложные чувства по поводу мачехи, которая, как мне казалось, недавно принесла меня в жертву на алтарь своего личного пиара.

Несмотря на то, что принц Гарри присутствовал на коронации Чарльза, в сентябре герцог не получил личного поздравления с днем рождения ни от монарха, ни от старшего брата Уильяма. Королевская семья также проигнорировала эту дату в своих аккаунтах в социальных сетях.

Раскол в отношениях между Чарльзом, Уильямом и герцогами Сассекскими произошел после того, как Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий в феврале 2021 года и переехали жить в Калифорнию.

После выхода скандальных мемуаров Гарри дал ряд интервью, в которых заявил, что обижен на королевскую семью из-за того, что она не стала на защиту Меган, когда жену поливали грязью таблоиды.

Из-за ряда скандалов король Чарльз III попросил Гарри и Меган освободить их резиденцию Фрогмор, расположенную неподалеку Виндзорского замка.