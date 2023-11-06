Принц Гаррі відмовився приїхати на ювілей батька, короля Великої Британії Чарльза III, якому 14 листопада виповниться 75 років.

Чому Гаррі не приїде на ювілей Чарльза III

Як повідомляє видання Daily Mail, причиною є “напружені стосунки” між герцогом Сассекським і монархом. Якщо вони спілкуються, то дуже мало.

За даними джерела, Чарльз III залишився “розчарованим” після виходу скандальних мемуарів Гаррі, в якому той зобразив королеву Каміллу “лиходійкою” і “небезпечною” жінкою.

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У книзі Запасний він написав: У мене складні почуття з приводу мачухи, яка, як мені здавалося, нещодавно принесла мене в жертву на вівтар свого особистого піару.

Попри те, що принц Гаррі був присутній на коронації Чарльза, у вересні герцог не отримав особистого привітання з днем ​​народження ні від монарха, ні від старшого брата Вільяма. Королівська сім’я також проігнорувала цю дату у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Розкол у стосунках між Чарльзом, Вільямом і герцогами Сассекськими стався після того, як Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських повноважень у лютому 2021 року та переїхали жити до Каліфорнії.

Після виходу скандальних мемуарів Гаррі дав низку інтерв’ю, в яких заявив, що ображений на королівську родину через те, що вона не стала на захист Меган, коли дружину поливали брудом таблоїди.

Через низку скандалів король Чарльз III попросив Гаррі та Меган звільнити їхню резиденцію Фрогмор, розташовану неподалік Віндзорського замку.