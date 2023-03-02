Принца Гарри и его супругу Меган Маркл попросили освободить их резиденцию в Великобритании. Речь идет о коттедже Фрогмор-хаус рядом с Виндзорским замком.

Такое решение принял король Чарльз III спустя некоторое время после выхода скандальной книги принца Гарри.

– Мы можем подтвердить, что герцогу и герцогине Сассекским было предложено освободить свою резиденцию во Фрогмор-коттедже, – сказал представитель пары.

Фрогмор-хаус был передан в распоряжение супружеской пары покойной королевой Елизаветой II в 2018 году после их свадьбы. Гарри и Меган сделали там ремонт, однако прожили недолго, поскольку в 2020 году объявили о своем выходе из королевской семьи.

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Отметим, что в настоящее время принц Гарри с Меган и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).