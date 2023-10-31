Родной дядя принцессы Уэльской Гэри Голдсмит собирается выпустить мемуары, чтобы прояснить ситуацию относительно королевской семьи. Так он хочет “дать отпор” претензиям, которые высказал принц Гарри в своей биографической книге Запасной.

Гэри Голдсмит — младший брат матери Кейт Миддлтон Кэрол. Он довольно близок со своей племянницей. Сообщается, что Кейт и Кэрол просмотрят рукопись, прежде чем ее передадут издателю.

Говорят, что Гарри и Меган уже волнуются из-за выхода книги. Ведь Гэри Голдсмит, по словам инсайдеров, решил добавить в свои мемуары некоторые частные семейные подробности. Супруги ожидают, что на них обрушится шквал критики.

Сейчас смотрят

— Он не стремится делать ничего, чтобы пристыдить их, однако это даст возможность прозвучать голосу Миддлтонов, чтобы расставить все точки над “і” относительно некоторых вещей, о которых принц Гарри написал в своей книге, — рассказал осведомленный собеседник.

Известие о выходе книги появилось в не слишком удачное время для Гарри и Меган. Сейчас они пытаются определиться с дальнейшими движениями в карьере, поскольку соглашение со Spotify длилось недолго, а новых проектов с Netflix нет.

— Если истории в книге Голдсмита будут достаточно откровенными, это может оказать большое влияние на Гарри и Меган, — отметил инсайдер.

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от выполнения обязанностей королевской семьи и переехали в Калифорнию вместе с сыном Арчи. Уже в США в семье появилась дочь Лилибет. После того, как Гарри и Меган покинули Букингемский дворец, они рассказали свою версию того, что происходило в монаршей семье, и сделали взрывные заявления во время откровенного интервью с Опрой Уинфри.

Принц Гарри имеет натянутые отношения со своим старшим братом Уильямом, который женат на Кейт Миддлтон. В своей книге Гарри признался, что подрался с братом из-за Меган. Родственники разошлись во взглядах на то, как надо выбирать пару.