6 мая началась долгожданная коронация нового короля Великобритании Чарльза III.
Он уже дал соответствующую клятву, после чего подписал присягу.
— Я сегодня хочу сказать, что то, что я сегодня здесь пообещал, я сдержу это, да поможет мне Господь, — сказал Чарльз III.
После этого Чарльз III впервые публично зачитал молитву.
В Букингемском дворце раздаются гимн, молитвы и торжественные мелодии.
Напомним, что эта коронация стала первой почти за 70 лет — в последний раз это событие проходило для Елизаветы II в июне 1953 года.
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