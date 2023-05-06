6 мая началась долгожданная коронация нового короля Великобритании Чарльза III.

Он уже дал соответствующую клятву, после чего подписал присягу.

— Я сегодня хочу сказать, что то, что я сегодня здесь пообещал, я сдержу это, да поможет мне Господь, — сказал Чарльз III.

После этого Чарльз III впервые публично зачитал молитву.

В Букингемском дворце раздаются гимн, молитвы и торжественные мелодии.

Напомним, что эта коронация стала первой почти за 70 лет — в последний раз это событие проходило для Елизаветы II в июне 1953 года.

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