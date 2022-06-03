Герцоги Сассекские Гарри и Меган Маркл впервые за два года появились на публике вместе с другими членами королевской семьи.

Супруги приехали из Калифорнии на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Их сфотографировали на службе благодарности в соборе Святого Павла в Лондоне.

Они вошли в собор отдельно от других членов семьи и до прибытия принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Чарльза и Камиллы. На входе их встретил священник.

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Для своего выхода Меган Макл выбрала белое платье, шляпку с окантовкой и туфли-лодочки в тон наряда. Свой образ она дополнила бриллиантовыми серьгами и белыми перчатками. В то же время на герцоге был фрак, украшенный набором медалей.

Отметим, что воссоединение герцогини с королевской семьей произошло впервые после скандального интервью Меган и Гарри американской телеведущей Опри Уинфри в марте 2021 года.

Тогда пара рассказала о напряженных отношениях с королевской семьей, в частности о замечаниях по поводу цвета кожи сына, тайной свадьбе и мыслях о суициде.

До этого принц Гарри приезжал в Великобританию для похорон принца Филиппа в апреле прошлого года и еще раз в июле на открытие статуи принцессы Дианы.