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Любила играть с мальчиками: Астафьева рассказала о своем детстве и показала архивное фото

21 января 2024, 18:13
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Даша Астаф'єва
Источник: Даша Астафьева

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась архивным фото и рассказала о своем детстве.

Как выглядела Даша Астафьева в школьные годы

В сториз в Instagram подписчики поинтересовались, какой звезда была в детстве. В ответ Даша опубликовала фото со школьных лет. В кадре Астафьева позирует в белой блузке, с короткой стрижкой и с портфелем за плечами.

Даша призналась, что любила играть в компании мальчиков и была еще той сорвиголовой.

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— Очень любила играть с мальчиками: творить, вытворять, лупить и самой иногда выгребать. Считаю, что возможность иметь настоящее, живое и насыщенное различными событиями и опытом детство готовит нас к интересной жизни! Я всегда сразу вижу тех, кто рос на диванчике, и тех, кто заехал во взрослую жизнь на мотоцикле без шлема в коляске. Так закалялась сталь, — написала Даша.

Даша Астаф'єва

Фото: Даша Астаф’єва/Instagram

Недавно Даша Астафьева призвала не молчать о войне и показывать в соцсетях свидетельства преступлений россиян против украинцев. Она подчеркнула, что замалчивание войны — это преступление.

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