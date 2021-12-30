Жена американского актера Уилла Смита откровенно рассказала о борьбе с облысением.

Джада Пинкетт-Смит потеряла значительную часть волос из-за аутоиммунного заболевания, в результате чего была вынуждена побриться наголо.

На личной странице в Instagram женщина обнародовала видео, на котором показала новую линию выпадения волос на голове. Если раньше Джада сильно переживала из-за облысения, то теперь она относится к этому с юмором.

– Сейчас я могу только смеяться над этим. Вы все знаете, что я долго боролась с облысением. А теперь посмотрите на эту линию справа. Она взяла и так просто повилась! Похоже, на этот раз мне будет сложно скрыть ее, поэтому я подумала, что поделюсь этим с вами, чтобы вы не задавали никаких вопросов. Кстати, я решила украсить это место стразами, сделаю маленькую корону, – сказала Джада.

Стоит отметить, что о заболевании алопецией Джада Пинкетт-Смит сообщила в 2018 году.

По словам актрисы, облысение стало для нее большим психологическим испытанием и привело к депрессии. Однако женщине удалось преодолеть тяжелое душевное состояние благодаря поддержке мужа и детей.

Когда Джада решила побриться налысо, ее поддержала дочь Уиллоу, которая тоже сбрила волосы.