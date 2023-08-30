На ежегодном фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде, представлена украинская работа. Впервые за всю история мероприятия инсталляцию сожгут в самом начале, а не в конце.

По словам основателя фонда Вернись живым и медиапроекта Ukrainian Witness Виталия Дейнеги, завтра, 31 августа, Украина прозвучит во всех уголках планеты не с войной, а с искусством.

Проект готовился около года. Совместно с американским партнером Аллой Лопаткиной, художниками Алексеем Саем и Богданой Косминой, и большой командой людей, они создали скульптуру восемь метров высотой. Инсталляция станет символом единства и непоколебимости украинского духа и будет символизировать то, что произошло с Украиной и каждым из нас.

Какой именно будет скульптура, мир узнает только завтра, когда сгорит внешний короб.

— Она оббита досками так, как мы оббиваем памятники, чтобы уберечь их от обстрелов. Но завтра эти доски сгорят, и во взаимодействии с огнем что-то родится. Что-то, что прошло сквозь огонь и стало сильнее, чем когда-либо до этого. Что-то очень похожее на Украину и каждого из нас, — рассказал Дейнега в Facebook.

Цель художников — изменить представление мира об Украине и показать ее мужество и силу. И сделать так, чтобы наша страна звучала в западных медиа, как современное и самобытное государство со своей культурой, которое борется за свою свободу.

Burning Man проходит с 27 августа по 4 сентября.