Balenciaga осудила жестокое обращение с детьми на фоне рекламной кампании с одеждой. Так, компания опубликовала снимок ребенка с игрушкой медведя, который был одет в намордник и другие БДСМ-аттрибуты.

Сама Ким Кардашьян заявила, что она переоценивает свои отношения с брендом — она является амбассадором компании. Это уже второе извинение от Balenciaga за неделю — в доме моды не ожидали такой критики от общества после рекламной кампании.

— Мы хотели бы обсудить противоречия, связанные с нашими снимками. Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми, и никогда не собирались включать это в наше повествование, — сообщили в Instagram Balenciaga.

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Руководители компании взяли ответственность на себя, заявив, что рекламные кампании отображают серию серьезных ошибок.

Бренд добавил, что изобразить детей с плюшевыми мишками, одетыми в стиле БДСМ, было неправильным выбором.

Внутри компании теперь будут проводиться расследование, и теперь компания будет тщательнее проверять свою работу.

Кардашьян также раскритиковала бренд, и добавила, что разрывает с ними отношения.

— Я ценю удаление Balenciaga рекламных кампаний и извинения, — сказала звезда, которая является амбассадором проекта.