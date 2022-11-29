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Приклад поганої реклами: Кім Кардаш’ян засудила Balenciaga за БДСМ-кампанію з дітьми

29 Листопада 2022, 09:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Balenciaga
Джерело: Факти ICTV

Кім Кардаш’ян засудила Balenciaga за БДСМ-кампанію з дітьми. Так, компанія опублікувала знімок дитини з іграшкою ведмедя, який був одягнений у намордник та інші БДСМ-атрибути.

Зірка заявила, що вона переглядає свої відносини з брендом як амбасадор компанії. Це вже друге вибачення від Balenciaga за тиждень – у домі моди не очікували такої критики від суспільства після рекламної кампанії.

– Ми хотіли б обговорити протиріччя, пов’язані із нашими знімками. Ми рішуче засуджуємо жорстоке поводження з дітьми, і ніколи не мали наміру вносити це до нашого оповідання, – повідомили в Instagram Balenciaga.

Керівники компанії взяли відповідальність на себе, заявивши, що рекламні кампанії відображають серію серйозних помилок.

Зараз дивляться

Бренд додав, що зобразити дітей із плюшевими ведмедиками, одягненими в стилі БДСМ, було неправильним вибором.

Усередині компанії відбудуться розслідування, і тепер компанія ретельніше перевірятиме свою роботу.

Кардаш’ян також розкритикувала бренд і додала, що розриває з ними стосунки.

– Я ціную видалення Balenciaga рекламних кампаній та вибачення, – сказала зірка, яка є амбасадором проєкту.

Кім любить критикувати дії інших – зовсім недавно Кардаш’ян засудила висловлювання Каньє Веста. Колишній чоловік робив антисемітські посади, що сподобалося далеко не всім.

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Balenciaga Кім Кардаш’ян
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