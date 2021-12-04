В 7 выпуске сцену Україна має талант зажгла команда чирлидерш из Харькова Nice ladies.

Женщины от 58 до 75 лет пришли на проект, чтобы доказать, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Чирлидерши зарядили своей энергетикой и показали высокий уровень профессиональной подготовки.

Я обожаю смотреть на такие счастливые лица на этой сцене! Знаю, что самой старшей из вас ― 75 лет! Это удивительно! Вы показали красивые шпагаты, невероятные поддержки и не самую легкую хореографию, а еще ― харизму! У вас три Да, ― сказал Женя Кот.

Всего в команде 11 человек, которые себя девочками. 75-летняя участница – мастер спорта по художественной гимнастике. Среди них также есть мастер спорта по спортивной гимнастике и лыжница, которой 71 год. Она до сих пор работает в университете на кафедре физкультуры.

Остальные – простые женщины, которые никогда не занимались спортом. Однажды одна из них пришла в клуб Малибу – фитнес-клуб, где была социальная группа, куда женщины ходили на пенсии.

Там они и решили положить начало первой в Украине чирлидинг-группе, и через месяц собрали команду. Сегодня они чемпионки мира и Европы.