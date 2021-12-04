У 7 випуску сцену Україна має талант запалила команда чирлідерш із Харкова Nice ladies.

Жінки віком від 58 до 75 років прийшли на проект, щоб довести, що вік – це лише цифра у паспорті. Чирлідерки зарядили своєю енергетикою та показали високий рівень професійної підготовки.

– Я обожнюю дивитись на такі щасливі обличчя на цій сцені! Знаю, що найстаршій із вас ― 75 років! Це дивовижно! Ви показали гарні шпагати, неймовірні підтримки та не найлегшу хореографію, а ще – харизму! У вас три Так, ― сказав Женя Кіт.

Загалом у команді 11 осіб, які називають себе дівчатками. 75-річна учасниця – майстер спорту з художньої гімнастики. Серед них також є майстер спорту зі спортивної гімнастики та лижниця, якій 71 рік. Вона й досі працює в університеті на кафедрі фізкультури.

Решта – прості жінки, які ніколи не займалися спортом. Одного разу одна з них прийшла до клубу Малібу – фітнес-клуб, де була соціальна група, куди ходили жінки на пенсії.

Там вони й вирішили започаткувати першу в Україні чирлідинг-групу, і за місяць зібрали команду. Сьогодні вони є чемпіонками світу та Європи.