8 октября из жизни ушла Нина Матвиенко. Каждый украинец слышал в ее исполнении песню Квітка-душа или Ой, летіли дикі гуси. Она была голосом души нашего народа, который теперь остался только на записях.

Факты ICTV решили вспомнить легендарные песни Нины Матвиенко, которые пронесутся через поколения.

Квітка-душа

Впервые эта песня прозвучала в 2004 году в мюзикле Сорочинський ярмарок. С тех пор ее можно считать одной из самых успешных в творчестве Нины Митрофановны.

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Эту композицию исполняют разные артисты, однако лишь с Ниной Матвиенко она вызывает ассоциации.

Ой, летіли дикі гуси

Эта песня была написана в 1969 году. Ее также исполняли разные артисты, но наиболее гармонично она звучала из уст Нины Матвиенко.

Впервые она начала ее петь, когда была солисткой Украинского народного хора им. Григория Веревки.

Летіла зозуля

Еще одни слова поэта-песенника Юрия Рибчинского лились из уст Нины Митрофановны.

Ой, у вишневому саду

Народная песня о самом важном в жизни каждой девушки — о любви к милому. Нина Матвиенко подарила долгую жизнь этой композиции.

Напомним, о том, что Нина Матвиенко умерла, сообщала ее дочь Антонина. Народной артистке было 75 лет, причина смерти неизвестна.