8 жовтня з життя пішла Ніна Матвієнко. Кожен українець чув у її виконанні пісню Квітка-душа або Ой, летіли дикі гуси. Вона була голосом душі нашого народу, який тепер залишився тільки на записах.

Факти ICTV вирішили згадати легендарні пісні Ніни Матвієнко, які пронесуться через покоління.

Квітка-душа

Уперше ця пісня прозвучала в 2004 році в мюзиклі Сорочинський ярмарок. Відтоді її можна вважати однією з найуспішніших у творчості Ніни Митрофанівни.

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Цю композицію виконують різні артисти, проте лише з Ніною Матвієнко вона викликає асоціації.

Ой, летіли дикі гуси

Ця пісня була написана в 1969 році. Її також виконували різні артисти, але найбільш гармонійно вона звучала з вуст Ніни Матвієнко.

Уперше вона почала її співати, коли була солісткою Українського народного хору ім. Григорія Верьовки.

Летіла зозуля

Ще одні слова поета-пісняра Юрія Рибчинського лилися з вуст Ніни Митрофанівни.

Ой, у вишневому саду

Народна пісня про найважливіше в житті кожної дівчини – про кохання до милого. Ніна Матвієнко подарувала довге життя цій композиції.

Нагадаємо, про те, що Ніна Матвієнко померла, повідомляла її донька Антоніна. Народній артистці було 75 років, причина смерті невідома.