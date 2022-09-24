Актриса Анна Сагайдачная высказалась о позиции режиссера Оксаны Байрак, отметив, что она задела ее семью.

Дело в том, что муж звезды сериала Крепостная Евгений Третьяк дружил с любительницей РФ до начала полномасштабной войны в Украине и был ее правой рукой. Из-за этого поклонники забросали семью Сагайдачной вопросами.

— Когда началась война, она звонила мне, мы говорили. Так вышло, что про ее прямые эфиры я узнала от посторонних людей. Мне начали писать люди так, будто я ее дочь: — Что там Оксана Байрак? Что она говорит? Сначала писали подписчики, а после и другие люди, — вспоминает Анна.

В последствии общие знакомые начали писать Сагайдачной, что в частных разговорах Байрак утверждает, якобы не все так однозначно. И показывать скрины переписок.

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— Там были споры относительно Донбасса, что она не уверенна, что именно Россия бомбит и бомбила его с 2014 года, что там не все так однозначно. Она до сегодняшнего дня говорит, что Крым ее. До начала полномасштабной войны, я скажу честно, что с 2014 года я не до конца понимала, что происходит. Мне было 20 с чем-то лет, я была сосредоточена на карьере. И мне стыдно за это, — отметила актриса.

Говорит, сейчас с Байрак они не общаются, однако для мужа актрисы этот вопрос болезненный.

— Личного разговора с Оксаной у нас не было, лично я ей эти вопросы не задавала и про политику мы не говорили. Получается, от нее этого я не слышала. Крым — это Украина. Не может быть вариантов. Донбасс — это Украина. Муж думает также, — подчеркнула Сагайдачная.

Напомним, Оксана Байрак так и не осудила нападения РФ на Украину.

В свое время она говорила, что рада тому, что родилась в СССР. Сама Байрак из Симферополя, после оккупации Крыма Россией в 2014 году переехала в страну-агрессор.

Кроме того, в январе 2022 года режиссер поддержала путинистку Снежану Егорову.

Фото: Анна Сагайдачная