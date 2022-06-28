Режиссер Оксана Байрак, которая воздерживается от откровенного осуждения РФ за вторжение в Украину рассказала, где находится во время полномасштабной войны и почему решила остаться в родной стране.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Оксана сказала, что сейчас живет в Одессе, осудив тех, кто уехал в другие страны.

— Не убегала как крысы из Украины на безопасно сладкий Запад. Ближний и не очень, чтобы в шикарной жизни бездарно лить лжепатриотические слезы. Я, сейчас, о так называемых звездах, — написала Байрак.

Также она объяснила, почему решила остаться в Одессе. Режиссер отметила, что 16 февраля приехала праздновать туда свой день рождения и пробыла до 24 февраля.

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— Рвалась в Киев, но сначала были обстрелы дорог. А потом этот особенный город окутал меня безграничной любовью, — призналась Оксана.

Обнародовала режиссер и фото, которое сделано после отмены воздушной тревоги в Одессе, однако судя по надписи, Байрак не сильно переживает о ситуации в стране. Оксана решила задарить себя комплиментами.

— Она была недурна собой, даже спускаясь в бомбоубежище и возвращаясь домой. Домой. Какие-то ярмарки краски, — написала Оксана.

В свое время Оксан назвала счастьем то, что родилась во времена СССР. Родом режисер из Симферополя. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, Байрак переехала в РФ.

Стоит отметить, Наталка Денисенко рассказывала, как на полномасштабную войну в Украине отреагировала режиссер. По словам звезды сериала Крепостная, Байрак продолжала защищать РФ и назвала россиян “братским народом”.

Более того, в январе 2022 года Байрак поддерживала путинистку Снежану Егорову, которая говорила, что пора вернуть здравый смысл в Украину. В 2020 году Егорова также сказала, что жизнь украинский военных ничего не представляет, назвав их “рагулями и селюками”.

Фото: Оксана Байрак