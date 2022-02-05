Правлению королевы Елизаветы II — 70 лет: Букингемский дворец показал фото

В воскресенье, 6 февраля, исполнится 70 лет с того момента, как королева Елизавета II взошла на трон.
Фотографии к этому событию опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.
Королева позировала в платье цвета морской волны в Дубовой комнате Виндзорского замка. Наряд украшен брошью с аквамарином и бриллиантом от Boucheron.
Это украшение ей подарил король на 18 лет в 1944 году.
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На фото также запечатлена ее любимая собака по кличке Кэнди.
Елизавета на фото рассматривает памятные вещи. Фотосессия состоялась перед ее отъездом в Сандрингем.
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