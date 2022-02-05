Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Персони

Правлению королевы Елизаветы II — 70 лет: Букингемский дворец показал фото

5 февраля 2022, 13:28
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Правлению королевы Елизаветы II — 70 лет: Букингемский дворец показал фото

В воскресенье, 6 февраля, исполнится 70 лет с того момента, как королева Елизавета II взошла на трон.

Фотографии к этому событию опубликовала пресс-служба Букингемского дворца.

Королева позировала в платье цвета морской волны в Дубовой комнате Виндзорского замка. Наряд украшен брошью с аквамарином и бриллиантом от Boucheron.

Это украшение ей подарил король на 18 лет в 1944 году.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

На фото также запечатлена ее любимая собака по кличке Кэнди.

Елизавета на фото рассматривает памятные вещи. Фотосессия состоялась перед ее отъездом в Сандрингем.

Читайте также:
Правлению королевы Елизаветы II — 70 лет: Букингемский дворец показал фотоПринц Гарри потребует защиты британской полиции

Теги
Британія , Королева Єлизавета ІІ
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь