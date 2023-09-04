Звезда сериала Игра престолов Софи Тернер разводится после четырех лет брака. Сейчас актриса и ее муж, музыкант Джо Джонас, испытывают серьезные проблемы в отношениях.

Так, Джо и Софи уже наняли себе адвокатов по разводам — последние пол года они не могут найти общий язык, когда дело касается брака. При этому, звезды воспитывают двоих детей.

Ранее во время гастролей Джонас был замечен на сцене без обручального кольца, причем на нескольких концертах — это точно не случайность.

Пара обручилась еще в 2017 году, а поженилась в Лас-Вегасе в 2019 году. Уже через год у них родилась дочь Уилла, а в июле 2022 Софи стала мамой во второй раз, родив вторую дочь. Тогда звезда сериала Netflix рассказала о трудностях материнства и воспитании детей.

Впрочем, есть пары, для которых развод стал еще тем шоу — к примеру, Бритни Спирс обвинила Асгари в работе на отца. Певица уверенна, что ее бывший муж тайно сливал о ней информацию ее отцу, которая помогала держать ее на попечении. Звезда считает, что за это Сэм получил доступ к ее деньгам.