Группа Tvorchi уже вернулась из Ливерпуля, где с песней Heart of Steel представляла Украину на Евровидении 2023. Артисты заняли шестое место среди всех стран-участниц и четвертое в зрительском голосовании. Этим самым они разорвали традицию низкого места после победного года.

Мы спросили у продюсера коллектива и инфлюенсера Петра Заставного, как шла подготовка, почему Tvorchi хейтят и стоит ли кенселить скандальных украинских звезд.

— Tvorchi заняли шестое место на Евровидении. Вы довольны этим результатом и ожидали ли его?

— Мы на самом деле довольны результатом и очень благодарны всем, кто поддержал Украину, отдав свой голос за Tvorchi. Когда мы ехали на Евровидение, у нас была цель не занять первое место, а достойно представить Украину на международном рынке с нашей музыкой. А также было важно как можно больше рассказывать СМИ и другим участникам о том, что в Украине до сих пор идет война, какая сейчас здесь ситуация и в какой помощи мы нуждаемся для ускорения нашей победы.

Рассказывали о нашем благотворительном проекте Небайдужі рятують серця дітей, который запустили перед поездкой вместе с United24 и Visa. Это сбор 10 млн грн на инкубаторы для преждевременно рожденных детей, чьи сердца очень слабые.

На бирюзовой дорожке Евровидения Tvorchi были одеты в костюмы, на которых были вышиты имена и вес преждевременно рожденных малышей, спасенных благодаря таким инкубаторам. Мы хотели привлечь внимание международных СМИ к этой проблеме, и нам это удалось.

— Какой была подготовка к выступлению? Как вас приняли в комьюнити Евровидения?

— Подготовка к поездке была достаточно напряженной. В основном из-за бюрократической системы, с которой мы столкнулись сразу после победы в Нацотборе. Это отняло больше всего времени и сил. Только потом началась подготовка номера, костюмов, было много репетиций по вокалу, хореографии. Начинали мы готовиться в Украине к поездке в Ливерпуль.

Нас очень круто приняла Великобритания. Мы чувствовали колоссальную поддержку с их стороны. Сложилось впечатление, что британцы знают все об Украине, сразу понимали, кто представляет нашу страну, с какой песней и даже под каким номером. Мы очень благодарны Британии как за помощь с подготовкой и проведением у себя Евровидения, так и за ту, которую они предоставляют Украине для ускорения нашей победы.

Но вот о европейском комьюнити, к сожалению, такого рассказать не могу.

К нам было откровенно негативное отношение от еврофанов. Нам пришлось почувствовать на себе предвзятое отношение из-за ситуации с победой на конкурсе прошлого года, поскольку они считают, что это было несправедливым решением.

Нас демонстративно ставили на последние места в различных голосованиях, бывали случаи бойкота и еврофанами на промо-концертах, и международными СМИ в некоторых странах.

— В украинском шоубизе музыку Tvorchi часто называют нетипичной, Андрей Данилко даже говорил, что он “не поклонник такой музыки”. Есть разница между восприятием вашей музыки в Украине и среди аудитории Евровидения? Где лучший метч?

— Андрей все правильно сказал, у каждого свои вкусы. Это очень классно, что он может прямо говорить, что ему нравится, а что — нет. Даже несмотря на то, что он не поклонник музыки Tvorchi, он нас искренне и классно поддержал перед Евровидением. Мы очень за это ему благодарны, для нас это была дополнительная мотивация.

Что касается музыки — да, она очень современная, фирменная и не такая, которую привыкли украинцы слушать в своем большинстве. В Европе сближение с аудиторией происходит гораздо быстрее и легче. Людям нравятся треки Tvorchi. Я вам больше скажу, мы уже можем проследить, как после Евровидения стремительно растет количество поклонников в других странах.

Но и не могу не отметить, что за последние пять лет вкусы украинцев в музыке развиваются. Мы видим, как сейчас реагируют и на новые наши треки, и на те, что были записаны два-три года назад. Сейчас вот, например, трек Іди сюда из альбома Road, который вышел два года назад, залетел в тренды в TikTok и везде звучит. Хочу сказать, что это показывает, как эволюционирует восприятие нашей музыки в Украине.

— За время полномасштабной войны возникало много вопросов к некоторым артистам и так называемой шароварщине в их текстах и музыке. У тебя были такие негативные музыкальные открытия или разочарования?

— Много разочарований было за последний год: и в личных позициях артистов, и в их музыке. Есть эти песни по типу Яка ти козачка, який ти козак Ани Тринчер и Позитива. Кому-то они нравятся. Я уверен, Аня целеустремленная девушка, и она достигнет своих целей. Эту песню, несмотря на мое мнение о ней, кто-то слушает и любит.

Так же с песней Потапа о волонтерах. Это разочарование. Не может такая песня быть искренней от человека, которого здесь нет.

— В прошлом году ты создал онлайн “список позора” для артистов, которые поддерживают войну. Много украинских звезд добавилось в список за год полномасштабной войны?

— В прошлом году это была очень нужная история. Мы собрались с единомышленниками и вместе вручную составляли список тех, кто однозначно выбрал сторону зла, не поддержал Украину. Где-то через полгода полномасштабной войны мы перестали его обновлять. Потому что просто поняли, что уже есть четкое разделение между теми, кто определился с позицией — той или иной.

Но да, там были украинские звезды и блогеры. Та же София Стужук. Прилетало много хейта за то, что мы разместили в этом списке ее, маму детей, которых она вывезла из страны. Но потом все увидели, как она обвиняла украинцев в том, что это мы сами на себя навлекли войну и ракетные удары России.

— В списке была Светлана Лобода. Она активно пытается вернуться в украинское музыкальное пространство после жизни и карьеры в РФ. Если она делает попытки, значит, у нее здесь все-таки еще есть какая-то аудитория? Как это возможно после всего?

— У нас очень большая часть общества, которая до сих пор слушает какие-то российские песни. Недавно в топе рекомендаций YouTube был клип Ани Лорак. В топе Apple Music половина российских песен. Не проводится с этими людьми профилактическая работа.

Насчет Лободы решит общество. Я ей не верю. Есть ли у нее шанс вернуться на украинский рынок? У нее есть огромный шанс. Потому что у нее много знакомых и кумовьев, которые могут за нее вписаться.

Мы удалили ее из нашего “списка позора” только потому, что очень многие просили и говорили, как много она делает для Украины сейчас.

— Как быть с украинскими звездами, которые попали в скандал с темой войны, но усиленно пытаются реабилитироваться? Например, Алина Паш, которая врала на прошлогоднем отборе Евровидения о поездке в оккупированный Крым. Есть шанс поверить таким артистам снова и есть ли смысл?

— У Алины Паш все будет классно, она патриотка настоящая. Здесь вопрос был в том, чтобы вовремя сказать: “Да, было, я прое*алась”. Если бы это было вовремя сказано, она была бы даже героиней в глазах украинцев. Но она имеет право восстановиться в культурном и музыкальном пространстве. Лобода же пытается. Алина Паш в разы достойнее этого. Хотя у нее нет столько связей. Поэтому Алине будет труднее.

— Как ты относишься к культурному кенселингу как таковому?

— Я против культуры кенселинга в Украине. У нас у людей есть проблемы с аналитическим мышлением. Десятки лет пропаганды, уничтожения интеллигенции во время существования Советского Союза сказались.

Я против культуры кенселинга в том формате, который есть сейчас. У нас огромный шанс на ошибку в таких вещах, много есть манипуляций.

Не хочется, чтобы в Украине это было стадным рефлексом: кто-то один сказал “Он плохой”, и все сразу за ним побежали кенселить человека без разбора. Плюс у нас очень странная культура кенселинга: мы можем кенселить Спартака Субботу, но забывать о регулярном вранье и ошибках среди политиков и народных депутатов.

— Российских звезд, спортсменов и лидеров мнений до сих пор приглашают на международные конкурсы и премии. Почему мир не может до конца понять, что от российской культуры надо отказаться сейчас?

— Мы же понимаем, что это невидимая рука капитализма. Она невидимо дотянулась до европейцев, и они выбирают терпеть россиян ради собственных экономических выгод. Но нам, украинцам, в этом направлении надо начать с себя. Как мы можем надеяться на результат и осознание от иностранцев, если сами до сих пор слушаем российскую музыку? Нам нужно показать своим примером, как вести себя в этом направлении.