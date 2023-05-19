Их песни стали настоящими рок-хитами, которые звучат не только в Украине уже на протяжении 22 лет. Одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ 26 мая впервые в своей истории даст большой концерт в киевском Дворце спорта.

Программа не случайно получила название Подаруй світло, потому что с начала полномасштабной войны СКАЙ “дарит свет”, активно помогая украинской армии. К тому же концерт имеет благотворительную цель: 30 гривен с каждого билета пойдут на проекты фонда Здоров’я українського народу, а именно — на национальную программу Врятуй кінцівку. Ее миссия — уменьшение инвалидизации украинцев от связанных с войной травм конечностей. Фронтмен группы Олег Собчук — амбассадор этой программы.

Мы пообщались с ним о помощи военным, языке, коллегах-беглецах и концертах во время войны.

— Олег, как искусство, в частности музыка, помогает во время войны?

— Музыка всегда помогала, а во время войны — особенно. Это музыкотерапия, очень действенная и эффективная вещь. Лечит душу и разум. Вдохновляет и мотивирует. Свидетельством этого являются переполненные залы на наших концертах. За всю войну мы дали около 150 концертов. И мы понимаем и видим, что людям это нужно. Именно сейчас. Это не только поддержка, мотивация и вдохновение. Через концерты делаются прямые донаты на ВСУ.

Мы с начала полномасштабного вторжения собрали и отчитались об уже более 13 млн грн. Поэтому музыка играет сейчас очень важную роль. И мы это видим по отзывам бойцов с передовой. Например, в нашем YouTube есть песня Не відступати і не здаватись. Ее бойцы слушают, вдохновляются и идут в бой.

— По вашему мнению, как изменилась публика за время полномасштабной войны? Сложнее ли сейчас выступать?

— На Востоке и Юге украиноязычные концерты стало посещать больше людей, это факт. Мы видим единство, большое количество людей, которые, возможно, впервые в своей жизни пришли на концерт украиноязычной группы. Это по людям видно, и они выходят довольные. Они скандируют Героям Слава! и поют.

По моему мнению, сейчас действительно происходит перерождение украинской самоидентификации. Благодаря этой войне, к сожалению, большинство, особенно русскоязычных, украинцев начали осознавать, кто они. Жаль, что такой ценой.

Это нужно развивать и поддерживать не только на культурном уровне, но и на политически-социальном. После победы будет еще очень много работы. Это надо поддерживать и не потерять сегодня.

— А вам лично сложнее стало выступать на сцене?

— Наоборот — меня просто переполняет гордость и благодарность, удовольствие от того, что люди хотят сейчас слышать эту музыку, эти песни. Потому что это вдумчивые, глубокие песни. Это не про развлечение — нет. Это о мотивации, вдохновении. Это о музыкотерапии и о донатах.

Я рад, что сейчас, однозначно, наблюдается серьезное единство украинцев, особенно в прифронтовых городах. Они благодарят за то, что к ним приезжают. Они слушают и донатят.

— Как проводите концерты во время воздушной тревоги? Были ли случаи, когда приходилось их останавливать?

— Конечно, мы выходим во время тревоги вместе с людьми. Иногда играем на улице. Так, в Сумах было две подряд тревоги в течение концерта, и мы выходили. Украинцев уже действительно трудно чем-то удивить. Поэтому мы и победим, потому что мы не боимся. Поблагодарили ПВО, вернулись назад и продолжили.

— Вы являетесь амбассадором национальной программы Врятуй кінцівку. Средства с каждого вашего концертного билета идут на операции для военных. Что уже удалось приобрести, на что еще собираете?

— С 15 апреля мы начали сотрудничество с Врятуй кінцівку и уже собрали за этот период на операции для наших военных 683 768 грн. Это сугубо на операции для раненых бойцов, которых надо ремонтировать. Конечно, параллельно мы собираем на беспилотники, машины, дроны. Это все покупаем, передаем и отчитываемся. Это не секрет.

— Вы часто бываете в госпиталях и общаетесь с нашими бойцами. Что говорят военные?

— Да, периодически я посещаю наших бойцов в госпиталях. Особенно сейчас, после начала работы Врятуй кінцівку. Я вам скажу, что это очень щемящая история, это слезы. В прямом смысле.

Потому что когда ты общаешься с нашим бойцом, у которого нет конечности или обеих, и он тебе рассказывает разные истории и смеется — то плачешь ты. У тебя слезы и мокрые глаза. Потому что такое уважение и благодарность!

И ты понимаешь, что твои проблемы — вообще ничто по сравнению с тем, что этот человек видел, по сравнению с тем, что он потерял физическую возможность двигаться. И этот человек все равно полон оптимизма и жажды. Рвется в бой обратно — уничтожать рашистов.

И в таких случаях, когда это видишь, ты автоматически поднимаешься и делаешь все возможное, чтобы русни не было на нашей земле. Потому что она несет только разруху, боль и смерть.

— И им это общение тоже помогает, да?

— Сто процентов. Это видно по их глазам. Если бы им это не помогало, я бы не ходил туда. Это не попиариться. Это такая внутренняя глубокая штука, которую можно понять только придя туда.

— Некоторые говорят, что творческие люди во время стрессовых ситуаций (а война это не иначе как стресс) не могут творить, не могут ничего придумывать. Как у вас с этим?

— Писать, конечно, трудно, потому что голова и душа переполнены болью, ненавистью и тревогой. Но все же все возможно, и иногда бывают лучи света. Бывает, что удается что-то написать. Например, песня Напролом, которую я закончил в 2023 году, и Вертаюсь із перемогою. Это тематические песни, да.

Чего-то очень радостного и веселого именно сейчас не удается написать, но надо. К этому сейчас следует относиться просто как к “надо”. Это наше призвание, музыкантов.

Мы должны полностью выполнять свои функции и даже больше. Мы должны вдохновлять, мы должны быть и в радости, и в горе со своими поклонниками. Писать песни, которые будут вдохновлять, заряжать и поддерживать боевой дух, потому что без него не будет победы. Поэтому стараемся, пишем и работаем.

— Как вы думаете, почему только сейчас некоторые артисты начали переходить на украинский, война же продолжается с 2014-го?

— Они перешли, потому что ситуация заставила. Потому что заставили языковые законы и война. Без этого они бы не перешли, и именно это является неприятным фактором. А в целом — это хорошо, что перешли. Жаль, что такой ценой наконец до них дошло.

Плюс в том, что они перешли, и их аудитория постепенно тоже будет переходить. Надеюсь, что скоро перейдут и артисты, и их поклонники, и Украина будет, дай Бог, украинской наконец.

— По данным от 13 апреля 2023 года, в рейтинге Apple Music Топ-100 Украины на первом месте расположилась композиция российских рэперов, а тройку замыкает трек еще одной артистки из страны-оккупанта. Как считаете, почему украинцы продолжают слушать российскую музыку?

— Это просто пока что привычка, и она так быстро не искоренится. Это что касается слушателей. Но есть еще вопросы и к самому Apple Music. Когда их офис появится в Украине, тогда будет иначе. Мы все этого ждем.

— Что вы думаете о коллегах мужчинах, которые сбежали из Украины после начала войны, и как относитесь к запрету Минкультуры на выезд?

— Я не уважаю ни поступков, ни людей, которые приняли такое решение. Такой выбор я не уважаю. Что касается запрета Минкульта на выезд мужчин, то мы уже писали в соцсетях, что из-за какого-то придурка чесать всех под одну гребенку — это не справедливо. Должен быть индивидуальный подход. Должны проверять каждого отдельно. Если группа или музыкант подается — его должны проверить отдельно и тогда или давать, или не давать права на выезд.

У нас послужной список хороший. Правильные и адекватные группы и исполнители не только должны выезжать, необходимо способствовать тому, чтобы они ехали, выступали, доносили информацию за рубежом, собирали донаты, возвращались в Украину и помогали ВСУ. Поэтому мы ждем возвращения предыдущей стадии или упрощения. Это логично. Нельзя руководствоваться эмоциями из-за одного придурка и чесать всех под одну гребенку.

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— Планируете ли выступления за границей и где?

— Мы планируем многое, а получится ли это сейчас, не знаем. Мы последний раз были за границей в октябре. Сейчас у нас есть планы, летом запланирован тур по США, Канаде. Но получится ли выехать — мы не знаем. Прошлым летом во время зарубежных туров мы заработали для ВСУ, закрыли вопрос потребностей для наших снайперов и, соответственно, вернулись в Украину.

— Заинтересована ли зарубежная публика в украинских музыкантах и песнях? Как встречают там?

— Встречают очень хорошо. До войны концерты были преимущественно для украинской диаспоры — 98%. Но сейчас больше иностранцев. Им интересно, но опять же — жаль, что такой ценой.

— Вы были в составе нацжури Евровидения 2023. Если не ошибаюсь, то это ваш первый опыт. Было ли сложно при выборе и кто из участников понравился?

— На вопрос о Евровидении у меня есть четкий и единственный ответ — во время голосования мы учитывали все имеющиеся факторы.

— Что планируете делать после победы?

— Будет еще больше работы. После победы надо дальше держать волну. Собирать средства на восстановление, реабилитацию. Напоминать украинцам, что мы украинцы, особенно в русскоязычных регионах. Поддерживать и помогать. Это наше предназначение.

Страна на 100% меняется. Она меняется в лучшую сторону, но очень большой ценой, кровью, разрушениями и болью. Но Украина становится Украиной. Украинцы очень сильные. Нам важно поддерживать друг друга и быть вместе, как один кулак. Тогда мы будем непобедимы.