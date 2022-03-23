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Теперь без Z: группы Беz обмежень и Мozgi изменили названия

23 марта 2022, 11:15
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Теперь без Z: группы Беz обмежень и Мozgi изменили названия

Украинские музыкальные группы Moзgi и Без обмежень убрали из своих названий букву Z. Ранее коллективы именовались как Mozgi и Беz обмежень.

Об этом группы заявили в своих Instagram. Более того, Moзgi изменили не только название группы, но и переименовали продюсерский центр на Moзgi group. Они отметили, что осуждают бесчеловечные преступления, которые Россия совершает в отношении украинского народа.

— Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны России. Поэтому мы убираем из своего логотипа букву Z – символ врага и зла, — заявили Moзgi.

Также они добавили, что вся их команда ежедневно поддерживает близких и страну. Делает все, что приближает к победе, и верит, что Украина будет свободна и победит.

Без обмежень также заявили, что меняют свой логотип, который теперь стал еще лучше.

— Причина всем ясна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает наше государство и наших людей. Слава Украине! — написал коллектив.

Буква Z сейчас приравнивается к свастике, поскольку она является символом полномасштабного вторжения России в Украину. Также российские агрессоры наносят ее на свою технику.

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Mozgi , Беz обмежень
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