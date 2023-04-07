Украинская актриса Иванна Сахно стала главной героиней клипа ирландского певца Hozier (настоящее имя — Эндрю Джон Хозиер). Она снялась в ролике на песню Eat Your Young.

В сюжете клипа — история мужчины и женщины, которых разделила война. Сперва показана их жизнь — знакомство, жениться, общие моменты, а потом герой Hozier отправляется на службу.

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Героиня Иванны и сыграла ту самую возлюбленную, которая провожает мужа на войну, а после — встречает и помогает приспособиться к новой жизни.

25-летняя Иванна Сахно родилась в Украине, тут она и получила свои первые роли. После она эмигрировала в Лос-Анджелес, где также продолжает успешно строить карьеру актрисы.

Иванна снялась в нескольких голливудских картинах — Тихоокеанский рубеж и Шпион, который меня бросил. В своем Instagram она активно освещает события в Украине.

Стоит отметить и то, что Hozier также поддерживает нашу страну и помогает ей. Музыкант принимает участие в мировой кампании для финансовой поддержки Украины Stand up for Ukraine.