Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

О паре, которую разлучила война: украинка Иванна Сахно снялась в клипе Hozier

7 апреля 2023, 18:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Иванна Сахно

Украинская актриса Иванна Сахно стала главной героиней клипа ирландского певца Hozier (настоящее имя — Эндрю Джон Хозиер). Она снялась в ролике на песню Eat Your Young.

В сюжете клипа — история мужчины и женщины, которых разделила война. Сперва показана их жизнь — знакомство, жениться, общие моменты, а потом герой Hozier отправляется на службу.

Сейчас смотрят

Героиня Иванны и сыграла ту самую возлюбленную, которая провожает мужа на войну, а после — встречает и помогает приспособиться к новой жизни.

25-летняя Иванна Сахно родилась в Украине, тут она и получила свои первые роли. После она эмигрировала в Лос-Анджелес, где также продолжает успешно строить карьеру актрисы.

Иванна снялась в нескольких голливудских картинах — Тихоокеанский рубеж и Шпион, который меня бросил. В своем Instagram она активно освещает события в Украине.

Стоит отметить и то, что Hozier также поддерживает нашу страну и помогает ей. Музыкант принимает участие в мировой кампании для финансовой поддержки Украины Stand up for Ukraine.

Читайте также:
Kola и YaktakТеплый и летний вайб: Yaktak и Kola презентовали танцевальную песню Порічка

Теги
Hozier Иванна Сахно
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь