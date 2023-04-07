Українська акторка Іванна Сахно стала головною героїнею кліпу ірландського співака Hozier (справжнє ім’я – Ендрю Джон Хозієр). Вона знялася в ролику на пісню Eat Your Young.

У сюжеті кліпу – історія чоловіка і жінки, яких розділила війна. Спершу показано їхнє життя – знайомство, одруження, спільні моменти, а потім герой Hozier вирушає на службу.

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Героїня Іванни й зіграла ту саму кохану, яка проводжає чоловіка на війну, а після – зустрічає і допомагає пристосуватися до нового життя.

25-річна Іванна Сахно народилася в Україні, тут вона й отримала свої перші ролі. Згодом вона емігрувала до Лос-Анджелеса, де також продовжує успішно будувати кар’єру акторки.

Іванна знялася в кількох голлівудських картинах – Тихоокеанський рубіж і Шпигун, який мене кинув. У своєму Instagram вона активно висвітлює події в Україні.

Варто відзначити й те, що Hozier також підтримує нашу країну і допомагає їй. Музикант бере участь у світовій кампанії для фінансової підтримки України Stand up for Ukraine.