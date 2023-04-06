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Теплый и летний вайб: Yaktak и Kola презентовали танцевальную песню Порічка

6 апреля 2023, 13:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kola и Yaktak

Певец Yaktak и исполнительница Kola презентовали совместную песню под названием Порічка. Вместе с треком артисты представили клип.

Композиция исполнителей получилась одновременно и танцевальной, и романтической. Она несет в себе теплый и летний характер, ведь о трогательной, радостной и приятной любви, где люди счастливы вместе и радуются, как дети.

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В сюжете песни влюбленная пара признается друг другу в своих светлых чувствах, а мужчина сравнивает свою избранницу со спелой, сладкой ягодкой смородины.

По словам Kola (настоящее имя — Анастасия Прудиус), у них с Yaktak похожий вайб, ведь он как и она — чувствует ответственность перед своими слушателями.

— Каждая песня является мыслями артиста, и когда они классные, искренние, красивые, такие, по которым можно идти вперед — мне такой подход очень импонирует… Хочу, чтобы каждая женщина Украины всегда чувствовала себя смородинкой, независимо от возраста, потому что красота каждого человека — это его душа, в которой состояние спелой ягоды может быть всю жизнь, — сказала певица.

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Yaktak (настоящее имя — Ярослав Карпук) признается, написание песни Порічка состоялось на одном дыхании после просмотра видео, которые были сняты летом.

— Песня пронизана атмосферой теплого времени года и счастливыми моментами. Хочется, чтобы этот трек погружал каждого в собственные приятные воспоминания, где тепло, сладко, весело и нет забот. И я надеюсь, эта песня станет саундтреком лета, — добавил артист.

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