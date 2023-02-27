Новоизбранный президент Чехии Петр Павел посетил благотворительный концерт, посвященный борьбе против российской агрессии. В сети уже появилось видео, на котором глава государства слушает выступление украинской группы ТНМК.

Концерт состоялся 25 февраля возле здания посольства Украины в Праге.

Сейчас смотрят

Видео опубликовал один из участников ТНМК Александр Фоззи Сидоренко. На ролике видно, как ТНМК исполняет кавер на песню Файне місто Тернопіль группы Брати Гадюкіни, а рядом со сценой стоит президент Чехии и держит в руках бумажный стаканчик с чаем.

— В Праге работал подставкой для микрофона детского хора, а за этим вежливо наблюдал президент Чехии Петр Павел. Хорошее будет воспоминание, хорошее, — написал Фоззи.

Петр Павел победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года. Он неоднократно выступал за необходимость военной помощи Украине, а также инициировал сбор средств для помощи ВСУ. Павел позиционирует себя как прозападный кандидат, который поддерживает помощь Украине.