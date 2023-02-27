Украинская рэперша Alyona Alyona спела свой хит Пушка с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай.

Совместное выступление Alyona Alyona и Нетты Барзилай состоялось в Израиле и уже попало в соцсети.

Концерт Alyona Alyona в Тель-Авиве стал первым в ее новом европейском туре. Рэперша исполнила свои хиты, а затем на сцене появилась победительница Евровидения 2018. Со сцены Нетта Барзилай поддержала Украину и исполнила “Пишка, пушка, пишка”.

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Нетта Барзилай представляла Израиль на Евровидении 2018 в Португалии. Экстравагантной участнице букмекеры прогнозировали победу с первых дней и не ошиблись — песня Toy вырвалась в лидеры и принесла Израилю четвертую победу на Евровидении за всю историю конкурса.