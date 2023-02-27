Новообраний президент Чехії Петр Павел відвідав благодійний концерт, присвячений боротьбі проти російської агресії. У мережі вже з’явилося відео, на якому глава держави слухає виступ українського гурту ТНМК.

Концерт відбувся 25 лютого біля будівлі посольства України у Празі.

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Відео виступу опублікував один з учасників ТНМК Олександр Фоззі Cидоренко. У ролику видно, як ТНМК виконує кавер на пісню Файне місто Тернопіль гурту Брати Гадюкіни, а поряд зі сценою стоїть президент Чехії і тримає у руках паперовий стаканчик із чаєм.

– У Празі працював підставкою для мікрофона дитячого хору, а за цим чемно спостерігав президент Чехії Петр Павел. Хорошим буде спогад, хорошим, – написав Фоззі.

Петр Павел переміг на виборах президента Чехії у січні 2023 року. Він неодноразово виступав за необхідність військової допомоги Україні, а також ініціював збір коштів для допомоги ЗСУ. Павел позиціонує себе як прозахідний кандидат, який підтримує допомогу Україні.