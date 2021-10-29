Netflix опубликовала новый трейлер второго сезона популярного сериала Ведьмак.

Это продолжение адаптации романов Анджея Сапковского — первый сезон Ведьмака показали публике в 2019 году.

Главную роль Геральта из Ривии сыграет все тот же Генри Кавилл. По сюжету, он продолжит свое путешествие, наполненное интересными событиями. В первом сезоне Геральт был чуть ли не единственным Ведьмаком, который появлялся на экранах, но во втором сезоне появляются новые персонажи, а вместе с ними и новые актеры.

Основной актерский состав остался без изменений — Аня Чалотра и Фрейя Аллан сыграют свои роли Йеннифер из Венгерберга и Цири из Цинтры.

Ранее Netflix также подтвердила, что уже ведется работой над третьим сезоном культового сериала.

На виртуальном мероприятии WitcherCon в июле 2021 года производитель сериала подтвердил, что ждать не придется долго. Второй сезон Ведьмака выйдет 17 декабря 2021 года.

Напомним, что в начале октября популярный видеосервис Netflix выпустил локализированную версию сайта и приложений для Украины. Компании удалось перевести весь интерфейс на украинский, и он уже доступен пользователям. Помимо адаптированного сайта появились и другие изменения — фильмы и сериалы также получат украинскую озвучку и субтитры. Сервис появился на территории нашей страны еще в 2015 году, и только сейчас компания улучшила функционал.