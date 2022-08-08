Лишали диплома и кричали об “идейных извращениях”: как запрещали украинское кино в СССР

Наш материал о плагиате в советском кино вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях. Как оказалось, в то время как российские ракеты, часто еще советского производства, бомбят украинские города и убивают украинцев, остаются те, кто не готов отказаться от “любимых советских фильмов детства”. Даже осознать факт того, что эти фильмы сплошь и рядом являются не оригиналами, а содранными с западных лент копиями.

Так что мы решили напомнить, как выживало украинское кино в период советской оккупации нашей страны. Как советская цензура убивала идею еще на стадии сценария.

Абсолютным рекордсменом по запретам в период советщины оказался режиссер Юрий Ильенко – семь фильмов, над которыми он работал, попали под запреты. А после ареста Сергея Параджанова его Тени забытых предков нигде не показывали.

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Родник для жаждущих (1966)

Режиссер: Юрий Ильенко

Украинская картина в стиле сюрреализма, снятая в 1965 году. Этим фильмом Иван Драч дебютировал как сценарист, а Юрий Ильенко — как режиссер.

Многие критики называли этот фильм лучшим в украинском кино. Фильм состоит из пяти частей и является, по сути, бессловесной притчей с изобретательным минималистичным использованием звука.

Картина рассказывает о старом Левке Сердюке, которого оставили все — жена и шестеро сыновей. Мужчина хочет умереть и мастерит себе гроб, но смерть так и не приходит. Левко пытается очистить сельский колодец, который заиливается и из которого селяне веками пили воду. Но односельчане насмехаются над его заботой о колодце.

Фильм полон метафорических элементов и трагизма, ведь картина показывает, как разрушается род, погибает экология его обитания.

Сразу после создания картины она была запрещена к показу ЦК Компартии Украины. В постановлении № 3 Государственного комитета Украины по кинематографии от 10.03.1967 в разделе о недостатках в работе есть фраза:

— Так, неопытность режиссера Ю. Ильенко привела к тому, что в фильме Родник для жаждущих были допущены идейные извращения, в результате чего фильм не был выпущен на экран, а расходы в сумме 268,0 тыс. руб. списано в убыток.

Все копии фильма коммунисты приказали уничтожить, но режиссеру Ильенко удалось сохранить одну. Впервые фильм был показан в ноябре 1987 года на фестивале украинского кино, который проводил киноклуб Восхождение в Запорожье.

Долгие проводы (1971)

Режиссер: Кира Муратова

Эта лента была закончена в 1971 году, но на экраны попала только в 1987-м. В том же году фильм получил награду на Международном фестивале в Локарно. А еще из-за этой картины Муратову со скандалом лишили диплома ВГИКа и запретили снимать.

Лента рассказывает о матери-одиночке, которая не может отпустить от себя сына. Из-за ряда ее нелепых поступков она все больше отдаляется от него.

Съемки фильма проходили на Одесской киностудии. Когда он был почти готов, руководство потребовало от Муратовой его переделать, но та категорически отказалась. В итоге фильм увидели только спустя более чем 15 лет после выхода.

Пропавшая грамота (1972)

Режиссер: Борис Ивченко

Съемки картины началось в 1972 году – сначала в селе на Полтавщине, а затем в Петергофе. Фильм запретили сразу после показа партийным цензорам и небольшого проката в Москве, расценив его как “идеологически” неверный.

На долгие годы картину положили на полку киностудии Довженко. А впервые показали ее только через 11 лет, в 1983-м. В то же время в советской прессе об этом фактически не было упоминаний.

Фильм рассказывает о героическом путешествии казаков Василия (Иван Миколайчук) и Андрея (Федор Стригун) с гетманской грамотой к царице в Петербург.

Сначала над картиной работал Виктор Гресь, но партийным чиновникам не понравилась его романтическая трактовка казака Василия. Греся заменили на Ивченко. Но ему приказали существенно переделать уже отснятую ленту. В частности — вырезать и доснять новые сцены, изменить музыкальное оформление, добавить новые реплики.

Больше всего советам не понравился немецкий акцент российской царицы. Ее слова в Кремле приказали переозвучить на украинском, а знаменитый казацкий марш, под который казаки въезжают в Петербург, — убрать. Но даже после многочисленных правок, фильму дали зеленый свет только через 11 лет.

Хлеб (1929)

Режиссер: Николай Шпиковский

Фильм был завершен в октябре 1929 года. Тогда же его отправили на просмотр в Главрепертком, который запретил картину протоколом, а затем после редакции картины — повторно в 1931 году. Мотивировали свое решение коммунисты так:

— Картина дает ложное представление о борьбе за хлеб. Середняк из картины выпал полностью. Восстановительный период (ограничение кулака), относительное экономическое укрепление кулака (НЭП), классовая борьба, подготовка политических предпосылок для ликвидации кулачества и коллективизация (индустриализация) — все это выпало из картины.

В то же время, поскольку Хлеб посвящен истории послереволюционных лет (1920 год) и не охватывает более поздние события полной ликвидации кулачества, некоторые кинокритики вероятной причиной запрета считают то, что фильм правдиво изображает жестокость коллективизации.

В советские времена фильм так никогда и не вышел на экраны, а Шпиковского вычеркнули из истории украинского кино. С середины 1930-х годов он перестал снимать и занялся исключительно написанием сценариев. В 2012 году Довженко-центр выкупил копию пленки фильма в Госфильмофонде РФ, и в 2013 году состоялась репремьера Хлеба.

Вечер на Ивана Купала (1968)

Режиссер: Юрий Ильенко

Второй фильм Юрия Ильенко как режиссера-постановщика был запрещен советской цензурой, как и Родник для жаждущих.

По сюжету бедный крестьянин Петр влюбился в дочь хозяина, и девушка ответила парню взаимностью. Однако отец категорически против такого зятя. С горя Петр идет в трактир, где встречает бродягу Басаврюка. Тот предлагает Петру соглашение.

По сути, за основу ленты режиссер взял одноименный рассказ Николая Гоголя, где за рассказом об украинском Фаусте режиссер скрыл мифологическую историю Украины – от казачества и татарских набегов до потемкинских поселков и паломничества в Киево-Печерскую Лавру.

Съемки картины проходили в урочищах возле села Бучак, ныне затопленных Каневским водохранилищем. Кстати, это село благодаря своей живописности часто становилось киноплощадкой для картин таких режиссеров, как Сергей Параджанов, Андрей Тарковский, Юрий Ильенко, Сергей Буковский.

Кстати, кадры из фильма Вечер на Ивана Купала использовали для видеоряда клипа на песню KUPALA, которую исполнили Jerry Heil, Alyona Alyona и немецкая певица Ela.

Входящая в море (1965)

Режиссер: Леонид Осыка

Свою дипломную работу во ВГИКе режиссер снимал на Киевской киностудии. Но диплом не был утвержден, а фильм не попал на экраны. Из-за 15-минутной ленты Осыку публично обвинили в “экзистенциализме”, “западничестве” и “заимствованиях у новой волны”.

Лента представляет собой короткую поэтическую притчу начала человеческой жизни. Маленькая девочка играет на берегу моря, и оно стелется перед ней как свободная поэтическая стихия бытия. На пляже рядом — ее родители, взрослая жизнь, быт, повседневность, проза.

В этом коротком метре Осыки заметны поиски нового визуального языка, образной поэтики, смелость отойти от нарративности и соцреалистического канона. Фильм впервые в послевоенном украинском кино работает с темой телесности, обнаженным мужским и женским телом.

Тени забытых предков (1964)

Режиссер: Сергей Параджанов

Пожалуй, это самый известный запрещенный украинский фильм в истории, хотя и снятый армянским режиссером, который является одним из представителей украинского поэтического кино.

Наиболее известные события вокруг ленты связаны со скандалом во время премьеры в кинотеатре Украина. Это произошло в 1965 году. Поэт Василий Стус, журналист Вячеслав Чорновол и литературный критик Иван Дзюба на премьере призвали подняться на знак протеста против арестов украинских интеллектуалов, произошедших летом 1965 года. Под протестным письмом подписалось 140 собравшихся.

— Где же правда? Почему не дают говорить правду? Это безобразие! — спрашивал из зала Стус.

После акции Дзюбу уволили с работы в издательстве Молодь и исключили из аспирантуры Киевского пединститута, Чорновола уволили из редакции газеты Молодая гвардия, а Стуса отчислили из Института литературы АН УССР.

Но стоит отметить, что Тени забытых предков Параджанова — очень интересная картина даже вне политического контекста. Лента получила награды на фестивалях в Мар-дель-Плате, Риме, Салониках.

Картина является экранизацией одноименной повести Михаила Коцюбинского, в которой два гуцульских рода много лет враждуют. В атмосфере озлобленности и мести зарождается любовь Ивана и Марички, принадлежащих ко враждующим семьям. Иван вынужден уйти на заработки, Маричка в это время гибнет в речной пучине. Иван пытается забыть любимую, но у него это не выходит. Не помогает и женитьба на Палагне. Иван обретает свое счастье лишь в предсмертном бреду.

Национальная идея, возрождение, украинская уникальность, правда — это то, чего больше всего боялись советские оккупанты. Боялись, поэтому пытались запретить и уничтожить. Они боялись даже языка, заставив переозвучить легендарную комедию За двумя зайцами, снятую Виктором Ивановым, с украинского на русский.

Советская цензура была беспощадна ко всему “несоветскому” и украинскому. Она неоднократно заставляли переписывать сценарий будущего фильма Ивана Миколайчука Такая поздняя, ​​такая теплая осень. А в уже готовый фильм Наш честный хлеб Киры Муратовой внесли около 60 правок. Картину Владимира Денисенко Совесть запрещали, и в течение десятков лет работу считали утерянной, а из фильма Ролана Сергиенко Белые облака, который назвали “идейно ложным”, вырезали такое количество сцен, что он почти не дошел до зрителя.

Запрещенные украинские режиссеры вполне могли бы создать собственную известную на весь мир “новую волну”, как это было во Франции с Жаном-Люком Годаром, Франсуа Трюффо и Аньес Вардой. Но тогда существовала цензурированная решетка советщины. Поэтому считать, что украинского кино не было — ошибочно, оно было, только в оккупации и борьбе. И об этом никогда не следует забывать.