Актер театра и кино Вячеслав Довженко в эфире телемарафона рассказал, почему Украине не нужны белые списки российских звезд, и что делать с российской культурой.

— После 2014 года в Украине снимали российскую продукцию. Никто не понимал, что это также политическая игра. Это неприемлемо. Вопросы о создании белых списков для актеров из РФ — это мародерство культуры на сегодня. Точно так же оккупанты приходят в села и забирают бытовую технику. Я считаю, что идти навстречу врагу и улыбаться ему — это мародерство своей культуры, — считает Вячеслав.

По мнению актера, бойкотировать российскую культуру — дело каждого.

— Нужно спрашивать себя. Я с 2014-го бойкотирую российскую культуру. Это абсолютно правильная реакция всего мира — они увидели, насколько кровавая культура РФ. Я поддерживаю (бойкот. — Ред.), но не могу засудить тех, кто не бойкотирует. Человек должен сам понять, что это критерий зла, — добавил Вячеслав.

Актер поделился мнением, как Украине нужно относиться к российским актерам.

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— Нам нужно целиком от них закрываться. Белые списки — не вариант. Нужно сделать вектор строительства собственной культуры. Когда она обретет величие, и будут проситься с нами поработать — тогда можно будет о чем-то говорить. Мы всегда были для РФ второсортными, — добавил артист.

Ранее Вячеслав Довженко рассказал, как ведет свою войну на информационном фронте. Он создал проект, в котором с иронией рассказывает о знаковых местах для украинской истории.