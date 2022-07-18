Фабрика плагиата: какие фильмы Россия и СССР украли у Запада

Унитазы, собачьи будки, скифское золото, песни, полуостров, история, цитаты – и это далеко не весь список того, что любят украсть и присвоить в России. Не менее виртуозно там воровали и воруют кино.

Здесь речь идет не только о режиссере-пропагандисте и любителе Путина Михалкове, но и о картинах периода советщины. И это было не переосмысление классики, римейк или интерпретация.

Утверждение о римейках и тому подобном легко опровергает система закрытости самого формирования СССР. Это напоминает историю со сборной по футболу КНДР, когда в 2014 году государственное телевидение Пхеньяна объявило о выходе национальной команды в финал Мундиаля. То есть, как и сейчас КНДР, СССР проталкивал в головы массам своего законсервированного “государства” все, что продуцировала больная фантазия, и легко, таким образом, присваивал чужое как свое. Никто же не узнает.

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Вы будете откровенно удивлены, что любимый целым поколением новогодний фильм – это не что иное, как наглый плагиат. Мы подготовили три российских картины, которые являются очевидными плагиатами, и две, которые балансируют на грани – между заимствованием и легкой кражей. Но начнем со свежака – Михалкова.

12

Фильм, выдвигавшийся на Оскар от России, трудно назвать римейком легендарного 12 разгневанных мужчин. Это не иначе как плагиат чистой воды – полностью содранная основная идея и адаптированная под российские реалии. Это отнюдь не блестящая задумка Михалкова, а украденная им.

Роли в фильме исполнили хорошие по своему таланту актеры, среди которых и украинец Алексей Горбунов. Собственно, на их игре и держится картина, одержавшая награды на определенных кинофестивалях.

Различия в фильмах все же есть. В оригинале зритель не узнает, был ли парень убийцей. У Михалкова раскрывают занавес тайны и показывают, что предшествовало событиям. Здесь шут кремлевского диктатора вместо обычного бытового преступления за основу взял многовековой межнациональный конфликт – парня, который был жертвой войны. Но в этой истории много вопросов и отсутствие объяснений.

Судом присяжных рассматривается дело чеченского 18-летнего юноши, обвиняемого в убийстве приемного отца – офицера российской армии, воевавшего в Чечне. Только Михалков не разъясняет, что боевики никуда не приходили, эти люди находились на своей земле, а вот кто пришел к ним и какими своими действиями заставил этих людей взять в руки оружие, это уже другой вопрос. Михалков также не поднимает вопроса, когда преступники еще царской России пришли на эти земли с оружием.

Апогеем абсурдности было предложение героя Михалкова признать парня виновным, чтобы уберечь ему жизнь, спрятав в тюрьме. Кажется, такая идея могла прийти в голову только в России, переполненной отсутствием законов, и где есть лишь причудливая заявка на их наличие.

Собачье сердце

Еще один путинский шут оказался никудышным плагиатщиком. Эксдепутат российской Думы и режиссер Владимир Бортко в Собачьем сердце “слизал” буквально покадрово, включая типажи, с картины режиссера Альберто Латтуады Собачье сердце.

За работу Бортко получил разные награды и чуть ли не лавры гения. Но тогда мало кто понимал “секрет” его успеха, ведь не интересовался историей мирового кинематографа. В реальности Бортко – режиссер никудышный. Это подозрение возникло еще после экранизации им Мастера и Маргариты.

За 12 лет до выхода фильма Собачье сердце Бортко экранизация романа уже вышла в Италии у режиссера Альберто Латтуада. Кто из “простых смертных” в СССР знал о существовании фильма 1976 года или режиссера? Но чекисты кремлевских дворцов и их лакеи имели доступ к иностранному кино.

Бортко стащил у Латтуады все: сцены, типажи, ракурсы, визуальные эффекты, даже освещение.

Стоит заметить, когда делают римейк фильма, то об этом есть упоминание в титрах, но даже в таком случае режиссер обязан демонстрировать собственное видение, а у Бортко все было скрупулезно скопировано, и актерам нужно было просто сыграть те же сцены с теми же действиями. Секрет успеха оказался простым и банальным – плагиатом.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Целое поколение людей, родившихся и живших в СССР, называет эту ленту Эльдара Рязанова одной из своих любимых. И мало кто знает, что сначала популярность приобрел спектакль Однажды в новогоднюю ночь, по пьесе, написанной в 1969 году. Фильм же был снят в 1975 году.

Но еще меньше людей знают, что десятью годами ранее, в 1960 году в США вышел фильм под названием Квартира. Его сюжет один в один похож на советскую Иронию.

Поскольку сюжет фильма Рязанова хорошо знаком, мы расскажем сюжет Квартиры. Собственно, в американском фильме труженик Бад (прототип Лукашина) живет в небольшой холостяцкой квартире, иногда сдающейся на посуточную аренду. Бад пытается ухаживать за лифтеркой по имени Фрэн, которая не спешит заводить с ним отношения, имея тайный роман с директором фирмы Джеффом Шелдрейком.

Однажды, в канун Рождества, Бад возвращается домой и обнаруживает Френ у себя в квартире на кровати. Оказалось, Фрэн проводила время с Джеффом в квартире Бада. Вокруг квартиры вращается весь сюжет фильма — Бад развлекает Фрэн разговорами и игрой в карты, а в конце фильма Фрэн, которая вспомнила о “добром и положительном” Джеффе (Ипполите), таки идет к Баду (Жене).

К гадалке ходить не надо, потому что сюжет фильма только адаптирован под советские реалии с допустимыми нормами цензуры.

На тоненьком – между плагиатом и заимствованием

Бриллиантовая рука

Датский фильм Бей первым, Фредди был снят в 1965 году – на три года раньше Бриллиантовой руки.

Лента рассказывает о веселых приключениях мужчины, который сошел с корабля и был схвачен шпионской группировкой, принявшей его за тайного агента. В датской картине главный герой – продавец развлекательных игрушек, с помощью которых он обманывает шпионов.

Впрочем, некоторые сюжетные линии фильма заметно перекликаются с картиной Гайдая – корабль, бандиты, простак-герой, соблазнительница, бандит по имени Колик (у Гайдая – Лелик), фразы типа Шеф будет недоволен, остроумные игрушки типа чертика из табакерки (у Никулина), драка в гараже в конце и т.д.

Картина Гайдая полна сходством с датской не только героями и средствами, но и целыми сценами, что на чаше весов заставляет балансировать между заимствованием и плагиатом.

Кавказская пленница или Новые приключения Шурика

В 1967 году на советские экраны вышла эксцентрическая комедия с похищениями и погоней о Шурике, изучающем на Кавказе старинные обряды и обычаи. Откровенно, лента Гайдая получилась теплой, остроумной и доброй. В свое время худсовет Мосфильма даже отказывался дать картине зеленый свет, называя “антисоветщиной”. В конце концов фильм спас Брежнев, но это совсем другая история.

Легендарная троица, воплощенная Вициным, Никулиным и Моргуновым, очень напоминает героев американской ленты Песня мошенника, 1930 года.

Да и сюжет фильм тоже разворачивается на Кавказе, где российский бандит Егор влюбляется в принцессу Веру и решает ее угнать, а его сообщниками становятся напарники Али-Бек и Мурза-Бек. С участием троицы встречаются забавные сцены. Также в фильме, как и у Гайдая, есть музыкальные номера.

Еще один фильм на тоненьком, но все же отнесем эту к легкому заимствованию. Гайдай, очевидно, смотрел Песню разбойника и взял оттуда некоторые сюжетные линии и образы.

Это далеко не весь список фильмов СССР и России, очень напоминающих ленты, снятые американцами или европейцами. К примеру, в американской кинокомедии Этот безумный, безумный, безумный мир 1963 года режиссера Стэнли Крамера можно найти немало тождественного с фильмом Эльдара Рязанова Невероятные приключения итальянцев в России. Да и сам режиссер в свое время признался, что на идею собственного фильма его вдохновила картина.

Или плагиат фильма Воин 2011 года Гевина О’Коннора, который бессовестно скопировал Федор Бондарчук. Даже в РФ зрители были не в восторге от очередной беспрецендентной кражи и называли эту работу “позором российского кино”.

Но железный занавес в России опускается. Там уже раздаются призывы об основании собственного Оскара, где, вероятно, будут оценивать не талант, а щедрую порцию пропаганды и маститые кражи идей у ​​других режиссеров.