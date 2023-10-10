Співачка Тоня Матвієнко презентувала пісню Сік землі, яку присвятила своїй мамі Ніні Матвієнко, що пішла з життя 8 жовтня. Сьогодні, 10 числа, артистці мало виповнитися 76 років.

Тоня розповіла, що ця пісня мала стати для її мами сюрпризом, адже вона вклала в композицію багато душі, тепла, любові. Також разом із композицією вийшло відео, на якому можна побачити архівні кадри з життя Ніни Матвієнко.

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– На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту Сік землі для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи і зателефонувати батькам, щоб сказати їм дякую! Дякую за безсонні ночі, дякую за виховання й турботу, за мотивацію і підтримку в усьому, – зазначила Матвієнко.

Артистка додала, що обов’язково продовжить мамину традицію популяризувати українські пісні у світі та робити добро.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Її відхід став несподіванкою для українців. Про смерть співачки повідомила її донька Антоніна.

Близькі подруги натякнули, що Матвієнко хворіла і пережила кілька операцій. Також вони розповіли, коли востаннє бачилися з виконавицею і в якому настрої вона була.