Группа Антитела выпустила англоязычную версию песни Hello и видеоклип специально для BBC. Это первая песня после сотрудничества с Эдом Шираном, когда они записали трек 2Step.

Новая работа войдет в будущий англоязычный альбом. Песня станет саундтреком к фильму от BBC о войне в Украине. Картина получила название Frontman – Frontline. В работе покажут творчество группы, войну, а также службу музыкантов на передовой.

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В ролик попали кадры из версии 2019 года. Новый материал был снят в Харьковской области, где участники группы проходят службу.

— Мы создали англоязычную версию песни Hello почти одновременно с украинской. Новая реальность заставила переосмыслить эту песню — слова создавались на передовой, и раскроют совсем новые смыслы. С помощью этой песни мы кричим словами о справедливом для Украины мире, а также о последствиях, если мир не остановит войну, — заявил солист Тарас Тополя.

По словам лидера группы, песня олицетворяет обращение к человечеству, чтобы Украину услышал мир.

Ранее лидер группы Тарас Тополя рассказал о службе на фронте и обстановке в горячих точках. Он заявил, что очень хочет вернуться на сцену в ближайшее время, и уверен, что за последние пять месяцев Тарас и его коллеги сделали то, за что не стыдно смотреть в глаза детям.