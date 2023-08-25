Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал, хочет ли вернуться на фронт. Со своими коллегами он откомандирован по приказу Залужного, и готов вернуться на передовую, если будет такой приказ.

Правда, желания возвращаться на фронт у Тараса нет.

— Конечно же, желания нет. Я многое увидел и ощутил… Но, у меня не было желания и в первый день воевать. У кого есть желание идти умереть от выстрела или мины, или просто так убивать человека? Но есть желание и понимание того, что Украина должна выстоять, — признался Тополя Славе Демину.

Музыкант добавил, он не из той категории людей, которые получают удовольствие от войны.

— Но мы приняли решение и пошли воевать. Я не буду врать, что мне хочется вернуться на фронт. Когда мы вышли с передовой — когда ты во всем этом уже был, месяц ходишь в особенном состоянии психики и взаимоотношений. Ломка есть, — считает Тарас.

Сейчас артист занимается созданием музыки — недавно Тополя, Пономарев, Dzidzio и Alekseev спели трогательную песню о любви и растрогали поклонников. Поклонники оценили квартет, как и слова и музыку, которые сочинил Пономарев.