Если вы пришли за дозой романтического настроения, Netflix поможет в этом.

Мы собрали лучшие романтические сериалы Netflix. От запретной любви до романтических драм, комедий с любовными треугольниками и многого другого — они будут развлекать вас часами, так что запаситесь попкорном заранее!

Лето Саммер

Это романтический итальянский сериал, вдохновленный романом Федерико Мочча Tre Metri Sopra il Cielo (Три метра над уровнем неба), действие которого происходит на Адриатическом побережье Италии.

Сериал рассказывает про историю любви, которая расцветает между мотоциклистом, участвующим в уличных гонках, и женщиной, решившей покинуть свой маленький городок и увидеть мир.

Что/если

Вы не поверите, но Рене Зеллвегер снялась в целом сериале Netflix, премьера которого состоялась в 2019 году. Кино в духе самого недооцененного жанра 90-х: эротического триллера.

Зеллвегер играет чрезвычайно богатую женщину, которая делает рискованное предложение паре молодоженов, нуждающихся в деньгах. Их согласие влечет за собой целый ком событий.

Бриджертоны

Действие первого оригинального сериала Шонды Раймс для Netflix, вдохновленного бестселлерами Джулии Куинн, происходит в период Регентства в Англии начала 1800-х годов и рассказывает о любовных похождениях представителей высшего общества.

Эмили в Париже

Сюжет вращается вокруг Эмили Купер, 29-летней менеджерки по маркетингу из Чикаго. Идеальная, но приземленная жизнь Эмили внезапно теряет фокус, когда ее фирма требует, чтобы она поехала во Францию и заняла руководящую должность в социальных сетях в их парижском филиале.

Медленно приспосабливаясь к своей новой жизни, Эмили создает себе нишу в чужом городе, встречая по пути множество интересных людей. Однако вскоре у нее возникают проблемы.

Я никогда не

Этот сериал сосредоточен вокруг американки индийского происхождения в первом поколении по имени Деви, которая преодолевает трудности старшей школы, общения с мальчиками и подросткового периода. Деви готовится ко второму году обучения в старшей школе, она полна решимости стать популярной и заполучить горячего парня.

Джинни и Джорджия

Драматический сериал о матери и дочери. Повествует о жизни 30-летней мамы и ее вспыльчивой 15-летней дочери, которые после многих лет в дороге наконец-то обосновались в живописном городке Новой Англии, где у них появляется шанс начать жизнь с чистого листа.

Сладкие магнолии

Романтический драматический сериал рассказывает о жизни трех женщин, которые были лучшими подругами со школы, как они преодолевают сложности брака и семьи в своем маленьком родном городке Серенити, Южная Каролина. Основан на романах Шерил Вудс.

Домой на Рождество

В этом оригинальном норвежском комедийном сериале молодая женщина, которой надоело одиночество (или, по крайней мере, ее родственники, комментирующие ее незамужний статус), решает отправиться на 24-дневную охоту за парнем, которого можно было бы привести домой на праздники.

Конец ***го мира

Эта мрачная комедия-драма рассказывает историю 17-летнего Джеймса, который думает, что становится психопатом, и Алиссы, мятежницы, которая видит в Джеймсе шанс сбежать от своей несчастной жизни.

Дневники вампира

Два ссорящихся брата-вампира, Стефан и Дэймон, влюбляются в смертную девушку Елену, и начинается яркая драма. Их отношения друг с другом принимают всевозможные повороты на протяжении шести сезонов сериала.