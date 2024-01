Украинский режиссер Таня Муиньо продолжает создавать клипы для мировых звезд. На этот раз она отметилась совместной работой с зажигательной Дженнифер Лопес.

Таня Муиньо сняла клип Дженнифер Лопес

Этот ролик стал уже вторым видео для нового сингла Джей Ло Can’t Get Enough. Однако на этот раз к нему присоединилась номинантка на Грэмми — рэп-исполнительница Latto. В клип также вошли кадры из фильма This is Me Now: A Love Story. Лента является видеосопровождением к будущему девятому студийному альбому Лопес This is Me…Now, который выйдет после почти десятилетнего перерыва.

В новом клипе от Тани Муиньо от Дженнифер Лопес невозможно отвести глаз. Она танцует на высоких каблуках на улицах и на столе в ресторане, выдавая свои фирменные движения, а также обольстительно принимает душ у бассейна.

Сейчас смотрят

Ярким акцентом становится совместное появление Джей Ло и Latto в похожих образах. Они отдают дань уважения своим родным городам, ведь в их пении и танцах чувствуется влияние Бронкса, Нью-Йорка и Атланты. Эту работу уже называют возвращением к эпическому стилю клипов Лопес.

Первый клип Дженнифер Лопес на песню Can’t Get Enough

В видео, релиз которого состоялся 11 января, звезда высмеяла свою личную жизнь. По сюжету она несколько раз выходит замуж, а гости делают ставки, как долго продлится каждый из браков.

Для одного из свадебных образов Джей Ло выбрала платье от украинского бренда Frolov, узнаваемое по фирменным вырезам в форме сердец на животе и бедрах.

Фото: кадр из клипа Can’t Get Enough (feat. Latto)