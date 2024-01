Українська режисерка Таня Муіньо продовжує створювати кліпи для світових зірок. Цього разу вона відзначилася спільною роботою із запальною Дженніфер Лопес.

Таня Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес

Цей ролик став уже другим відео для нового синглу Джей Ло Can’t Get Enough. Проте цього разу до нього долучилася номінантка на Греммі – реп-виконавиця Latto. До кліпу також увійшли кадри з фільму This is Me Now: A Love Story. Стрічка є відеосупроводом до майбутнього дев’ятого студійного альбому Лопес This is Me…Now, що вийде після майже десятирічної перерви.

У новому кліпі Тані Муіньо від Дженніфер Лопес неможливо відвести очей. Вона танцює на високих підборах на вулицях та на столі в ресторані, видаючи свої фірмові рухи, а також звабливо приймає душ біля басейну.

Зараз дивляться

Яскравим акцентом стає спільна поява Джей Ло та Latto у схожих образах. Вони віддають шану своїм рідним містам, адже у їхніх співах і танцях відчуваються впливи Бронкса, Нью-Йорка й Атланти. Цю роботу вже називають поверненням до епічного стилю кліпів Лопес.

Перший кліп Дженніфер Лопес на пісню Can’t Get Enough

У відео, реліз якого відбувся 11 січня, зірка висміяла своє особисте життя. За сюжетом вона кілька разів виходить заміж, а гості роблять ставки, як довго триватиме кожен зі шлюбів.

Для одного з весільних образів Джей Ло обрала сукню від українського бренду Frolov, впізнавану за фірмовими вирізами у формі сердець на животі та стегнах.

Фото: кадр з кліпу Can’t Get Enough (feat. Latto)