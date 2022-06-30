Музыкальный продюсер Потап ответил Анастасии Приходько на критику в свою сторону. Алексей призвал певицу объединиться и не делить украинцев на хороших и плохих.

На днях Приходько опубликовала в Facebook фотографию с Потапом и Каменских с неожиданной подписью.

— Редкое г**но, а не человек! Г**но и точка, — написала артистка.

В комментариях на вопросы фанатов она ответила, что продюсер говорит ее словами 2014 года. Также Приходько добавила, что при встрече в Дворце Украина он ее оскорбил, за что и был послан куда подальше.

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По заявлениям певицы, Алексей настраивал всех против нее, а также негативно о ней отзывался за действия против России.

В свою же очередь Потап не стал молчать, и обратился к Анастасии без негатива.

— Многоуважаемая Анастасия Константиновна, во время полномасштабной войны с Россией, всем понятно, что делить украинцев на плохих и хороших — это поддерживать именно то, на что надеется наш враг. Он спит и видит, как мы все переругались и разделились. Сейчас самое время показать, что есть только одно дело, одна цель-победа! После нее у нас будет много времени, чтобы говорить друг о друге приятные и неприятные вещи. Сейчас мы все единственная сила и нет у нас с Вами права и времени на ссоры и ложные воспоминания, сейчас мы вместе! — заявил Потап.

Фанаты продюсера отреагировали на его ответ — многие согласились, что сейчас не лучшее время для ссор. Свою энергию лучше направить на приближение нашей победы.