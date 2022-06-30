Музичний продюсер Потап відповів Анастасії Приходько на критику у свій бік. Олексій закликав співачку об’єднатися та не ділити українців на добрих та поганих.

Днями Приходько опублікувала у Facebook фотографію з Потапом та Каменських із несподіваним підписом.

— Рідкісне л**но, а не людина! Л**но і крапка, — написала артистка.

У коментарях на запитання фанатів вона відповіла, що продюсер каже її словами 2014 року. Також Приходько додала, що під час зустрічі у Палаці Україна він її образив, за що і був посланий якомога далі.

Зараз дивляться

За заявами співачки, Олексій налаштовував усіх проти неї, а також негативно про неї відгукувався за дії проти Росії.

Зі свого боку Потап не став мовчати, і звернувся до Анастасії без негативу.

– Вельмишановна Анастасія Костянтинівна, під час повномасштабної війни з Росією всім зрозуміло, що ділити українців на поганих та хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається наш ворог. Він спить і бачить, як ми всі посварились і розділились. Зараз саме час показати, що є тільки одна річ, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу, щоб говорити один про одного приємні та неприємні речі. Зараз ми всі єдина сила і немає у нас з Вами права та часу на сварки та хибні спогади, зараз ми разом! – заявив Потап.

Фанати продюсера відреагували на його відповідь – багато хто погодився, що зараз не найкращий час для сварок. Свою енергію краще спрямувати на наближення нашої перемоги.