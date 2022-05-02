Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво организовал благотворительный ужин в Варшаве.

Ему удалось собрать €40 тыс. на помощь украинцам, которые пострадали от действий российских оккупантов в Буче.

На благотворительное мероприятие в ресторан Restauracja Belvedere Эктор пригласил певицу Злату Огневич, которая исполнила ряд украинских песен.

– Мы продали все 120 билетов, веночки и создали душевную атмосферу. Благодаря всей команде, Злате Огневич, шефу, местным музыкантам и всей команде ресторана Restauracja Belvedere и нашим гостям! Знаете, бывают дни, которые ты запоминаешь на всю жизнь и рассказываешь за столом друзьям. Этот – именно такой! Это была синергия друзей из Польши, которые хотят помочь, и украинцев, которые стоят на защите ценностей всего мира! Я выложился на все 300%, словно впервые встал на кухню, – рассказал Эктор.

На этом Эктор не собирается останавливаться. Он уже начинает работу над следующими вечерами в столицах Европы.

Кулинар призывает рестораторов европейских стран присоединяться к акции и оставлять свои запросы на проведение Благотворительного ужина от украинского МастерШефа Эктора Хименеса в их заведениях.

Для этого можно написать на электронную почту — Chefbravo@chefbravo.com

Напомним, что Эктор Хименес-Браво готовит для украинских защитников в своих ресторанах. Волонтерской деятельностью в заведениях повара стали заниматься практически сразу после полномасштабного вторжения войск РФ. Ежедневно кулинары ресторанов готовят около 3 тыс. порций еды.

Отметим, что война застала Эктора на родине в Колумбии. Однако он сразу отправился в Польшу, где помогал беженцам. Позже кулинар вернулся в Украину.