Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин в эфире информационного телемарафона рассказал о том, как его сын в лавах ВСУ защищает Украину во время войны. Музыкант рассказал, что сын на него обиделся.

— Он спрашивает, не повлиял ли я на то, что он сейчас в штабе, а не на передке. Говорит: это ты сделал, и позаботился о том, чтобы я был в штабе как крыса. Я говорю ему, что не знаю даже в каком он батальйоне. Я могу узнать, но не делал этого, чтобы не доставать, — признался Харчишин.

Музыкант добавил, что его сын недавно приехал домой — впервые с начала войны. Военный попросил у своего звездного отца об одной услуге, которая удивила Валерия.

— Он попросил меня принести бронежилет и каску. Я нашел ему все необходимое за час благодаря людям. В начале войны я ему приносил немного поесть и перчатки, но это первый случай, когда он меня о чем-то попросил. Сейчас он оказался на границе с другой страной, — добавил музыкант.

Даже на фоне войны музыкант не прекращается свою деятельность. Вместе со своей группой, в начале июля Харчишин представил песню Чи ти почув, и клип для него. Новинку Друга Ріка посвятила заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя.