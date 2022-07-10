Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин в ефірі інформаційного телемарафону розповів про те, як його син у лавах ЗСУ захищає Україну під час війни. Музикант розповів, що син на нього образився.

– Він питає, чи я не вплинув на те, що він зараз у штабі, а не на передку. Каже: це ти зробив і подбав про те, щоб я був у штабі як щур. Я говорю йому, що не знаю навіть у якому він батальйоні. Я можу дізнатися, але не робив цього, щоб не діставати, – зізнався Харчишин.

Музикант додав, що його син нещодавно приїхав додому – вперше від початку війни. Військовий попросив у свого зіркового батька про одну послугу, яка здивувала Валерія.

– Він попросив мене принести бронежилет та каску. Я знайшов йому все потрібне за годину завдяки людям. На початку війни я йому приносив трохи поїсти і рукавички, але це перший випадок, коли він мене про щось попросив. Наразі він опинився на кордоні з іншою країною, – додав музикант.

Навіть на тлі війни музикант не припиняє своєї діяльності. Разом зі своїм гуртом, на початку липня Харчишин представив пісню Чи ти почув, і кліп для нього. Новинку Друга Ріка присвятила заручникам на заводі Азовсталь та всім постраждалим мешканцям Маріуполя.