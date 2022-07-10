Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин в эфире информационного телемарафона рассказал о том, как его брат защищает Украину. Он признался, что уверен в том, что брат вернется живым, хоть и ощущает чувство вины.

— Я когда увидел его роту — я понял, почему набирают таких карасей. Карась — это люди с села, которых брось в болото, дай сигареты, и они выживут. Вот он из таких ребят. Я понимаю, что он выживет, и уверен в этом. Но волнуюсь тогда, когда он не выходит на связь неделю-две, — признался Валерий.

Музыкант добавил, что уже успел серьезно переволноваться за брата.

— Был случай, когда он не был на связи две недели. Я начал волноваться, начал искать через своих знакомых, и внезапно он сам позвонил. Он очень долго матерился, а потом рассказал, что как зайцы бегают по полю, а их бьют фосфором, и ночуют они вообще на кладбище. Это было очень сложно, и я как раз был заграницей, когда мы собирали для него на амуницию — признался Харчишин.

Он добавил, что ощутил чувство вины, и захотел перенестись в Украину, ведь брат Валерия ночует на кладбище, а он вечером пьет пиво.

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Даже на фоне войны музыкант не прекращается свою деятельность. Вместе со своей группой, в начале июля Харчишин представил песню Чи ти почув, и клип для него. Новинку Друга Ріка посвятила заложникам на заводе Азовсталь и всем пострадавшим жителям Мариуполя.