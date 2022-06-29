Певица Наташа Королева рассказала о своем здоровье, которое страдает из-за болезни более 25 лет. Фотографию своего тела звезда опубликовала в Instagram и пожаловалась на свою судьбу фанатам.

Речь идет об аллергии, которая у нее обострилась в 23 года. С того момента она перепробовала огромное количество способов побороть болезнь. Реакция организма выгляди как крапивница, из-за чего кожа приобретает красный оттенок.

— Мне было 23 года, когда я познакомилась с этой неприятной болячкой. Чего я только не перепробовала… Вот так можно проснуться и офигеть от того, что происходит на твоем теле, — пожаловалась Наташа.

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На снимке певица показала грудь без бюстгальтера и торс — для фото она приподняла футболку.

Стоит отметить, что Королева родом из Киева, но о войне за период полномасштабного вторжения она не сказала ни слова. Звезда активно поддерживает кровавую войну, которую развязали в Кремле — этом свидетельствуют ее концерты в России.

Об Украине она заявила только во время поздравления Киркорова с днем рождения — тогда Наташа прокомментировала фото с артистом из Дворца Украины в столице. После этого она продолжает молчать.