Співачка Наташа Корольова розповіла про своє здоров’я, яке страждає через хворобу понад 25 років. Фотографію свого тіла зірка опублікувала в Instagram та поскаржилася на свою долю фанатам.

Йдеться про алергію, яка у неї загострилася у 23 роки. З того моменту вона перепробувала величезну кількість способів побороти хворобу. Реакція організму виглядає як кропив’янка, через що шкіра набуває червоного відтінку.

– Мені було 23 роки, коли я познайомилася з цією неприємною болячкою. Чого я тільки не перепробувала… Ось так можна прокинутися і офігіти від того, що відбувається на твоєму тілі, – поскаржилася Наташа.

Зараз дивляться

На знімку співачка показала груди без бюстгальтера та торс – для фото вона підняла футболку.

Варто зазначити, що Корольова родом із Києва, але про війну за період повномасштабного вторгнення вона не сказала жодного слова. Зірка активно підтримує криваву війну, яку розв’язали у Кремлі – це свідчать її концерти в Росії.

Про Україну вона заявила лише під час привітання Кіркорова з днем народження – тоді Наташа прокоментувала фото з артистом із Палацу України у столиці. Після цього вона продовжує мовчати.