Итальянская актриса Моника Витти умерла в возрасте 90 лет, сообщает агентство ANSA. О ее смерти также сообщил итальянский политик Вальтер Вельтрони, который раньше был вице-премьером и министром культуры в правительстве Романо Проди.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

— Роберто Руссо, ее партнер все эти годы, попросил меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я чувствую боль, нежность и сожаление, — заявил Вальтер.

Она впервые появилась на экране в 1954 году — Моника стала одной из самых известных итальянских актрис. Славу ей принесли роли в фильмах известного кинорежиссера и сценариста Микеланджело Антониони. Ее тогда называли музой режиссера. За свою карьеру с 1954 по 1983 год она снялась в более чем 30 фильмах.

Ее можно увидеть в фильмах Приключение, Ночь и Затмение, известных как трилогия отчуждения. Именно эти картины принесли ей известность. Витти также была гражданской женой режиссера, а уже в 2000 году вышла замуж за Роберто Руссо.

Витти 5 раз была удостоена премии Давид ди Донателло за лучшую женскую роль. Ее работы также отмечали на Берлинском и Венецианском кинофестивале.

Последний раз она появлялась на публике в 2001 году — тогда ее награждали на церемонии премии Давид ди Донателло.