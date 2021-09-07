Американский актер Майкл Уильямс умер в возрасте 54 лет. Тело звезды, 6 сентября, нашел племянник в его квартире в Нью-Йорке.

Возможная причина смерти Майкла Уильямса — передозировка наркотиками. Актер в течение многих лет открыто говорил о своей зависимости и о борьбе с ней.

Актерскую карьеру Майкл Уильямс начинал с работы танцора, он участвовал в съемках видеоклипов и гастролях Джорджа Майкла и Мадонны.

В 2002 году Уильямс получил известность благодаря участию в телесериале Прослушка, где сыграл хулигана Омара Литтла.

В 2010 году актер получил главную роль в сериале Подпольная империя, где снимался до 2013 года.

В общем Майкл Уильямс сыграл более 50 ролей в фильмах и более 30 — в телесериалах.

Он пять раз номинировался на известную телевизионную премию Эмми за роль в фильмах В блюзе только Бесси, Однажды ночью, Когда они нас увидят, Прослушка.

За роль второго плана в сериале Страна Лавкрафта, который вышел в 2020 году, Уильямс получил премии Critics ‘Choice Television Award и Hollywood Critics Association TV Awards, а также был номинирован на Эмми 2021 года.

Напомним, что 6 сентября умер французский актер Жан-Поль Бельмондо в возрасте 88 лет. Причина смерти пока остается неизвестной.

Бельмондо стал известен благодаря роли в фильмах На последнем дыхании, Чочара, Женщина есть женщина, Стависки, Профессионал.

В 2001 году актер перенес инсульт и сделал перерыв в своей деятельности. А в 2015 году Жан-Поль Бельмундо объявил о завершении актерской карьеры.