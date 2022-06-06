Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач

6 июня 2022, 11:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач
Источник: Getty Images

Умер Алек Джон Сач – музыкант и соучредитель культовой американской рок-группы Bon Jovi. Его не стало в возрасте 70 лет.

Причины и обстоятельства смерти Алека — пока неизвестны. Грустную новость сообщила пресс-служба Bon Jovi в Twitter.

Сейчас смотрят

— Наши сердца разбиты новостью о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы. Нам его будет не хватать, — говорится в заявлении коллектива.

Алек Джон Сач  родился в Нью-Йорке в 1951 году. В 1983 году он стал соучредителем и участником группы Bon Jovi.

Алек не только играл на бас-гитаре, но иногда и исполнял вокальные партии. Во время работы с группой музыкант записал пять альбомов.

В Bon Jovi артист пробыл около 11 лет. В 1994 году Алек покинул музыкальный коллектив. Точная причина его ухода неизвестна.

После ухода из Bon Jovi Сач играл с разными местными группами в Нью-Джерси, а также занялся бизнесом.

Читайте также:
Рэй ЛиоттаЗвезда Славных парней и GTA: актер Рэй Лиотта умер во сне

Теги
Bon Jovi, Смерть
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь